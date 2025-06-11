Trump Yönetimi, California Fed. Fonlarını Kesiyor

FEDERAL EĞİTİM FONLARININ KESİLMESİ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendiriyor. Amerikan Politico dergisinin haberine göre, bu durum Trump ile California Valisi Gavin Newsom arasında göçmenlik protestoları ve Los Angeles’a Ulusal Muhafızların gönderilmesi gibi konularda yaşanan gerilim sonrası gündeme geldi. California’daki devlet okulları, her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon alıyor ve bu kaynaklar, düşük gelirli öğrencilerle engelli bireylerin eğitimi için kullanılıyor.

KONGRE YÖNERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico’ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri çerçevesinde dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, bu konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı. Desai, Trump yönetiminin “bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu” vurguladı ve yönetimin atacağı olası adımlarla ilgili kesin bir kararın henüz alınmadığını ekledi.

LOS ANGELES’TA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

ABD’nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ediyor. Trump yönetimi, bu olaylara sert tepki vermişti. ICE karşıtı protestolar sırasında birçok gösterici gözaltına alınırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı ve bazı araçlar göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak adına ilk olarak 2 bin Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, ardından ilave olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirileceğini duyurdu.