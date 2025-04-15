Trump Yönetimi, Harvard İle Karşı Karşıya. Harvard, Talep Edilen Değişiklikleri Reddetti. Bağışları 53.2 Milyar Dolar. Hükümet, Fonları Dondurdu. Anti-Semitizmle Mücadele Sorunlu. Üniversiteler Yasalara Uymalıdır

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN BAĞIMSIZLIK VURGUSU

ABD’de Donald Trump yönetimi, dünyanın en seçkin üniversitelerinden Harvard ile ciddi bir tartışmaya girdi. Harvard, Beyaz Saray’ın yönetim ile ilgili talep ettiği değişiklikleri “bağımsızlık” vurgusu ile geri çevirdi. Harvard Başkanı Alan Garber, “Hangi parti iktidarda olursa olsun hükümet, özel üniversitelerin ne öğreteceğini, kimi öğrenci olarak kabul edeceğini, hangi alanlarda çalışacağını ya da araştırma yürüteceğini dikte etmemeli” şeklinde konuştu.

FEDERAL FONLAR DONDURULDU

Trump yönetimi, Harvard’daki bilimsel araştırmaları destekleyen 2 milyar dolardan fazla federal fonu dondurduğunu duyurdu. Beyaz Saray tarafından talep edilen kapsamlı değişikliklerin üniversitenin işleyişini değiştireceği ve kontrolün büyük oranda hükümete geçeceği eleştirileri yapıldı. Harvard’ın bağışlar ve yatırımlardan oluşan toplam mal varlığı ise 53.2 milyar dolar. Ancak, üniversite, hükümetle birçok araştırma projesi yürütüyor. Devletin federal bütçeyi dondurması, bu çalışmaları olumsuz yönde etkileyebilir.

ANTİSEMİTİZM İDDİALARI VE TALEPLER

Trump, 2024’te üniversitelerde meydana gelen Gazze protestolarının yan etkisi olarak anti-Semitizm dalgasının yayıldığını savunuyor. Bu bağlamda, Beyaz Saray, Harvard’a antisemitizme karşı kampüste mücadele etmesi için çeşitli talepler göndermişti. Bu talepler, üniversite yönetimi, işe alım uygulamaları ve kabul süreçlerinde değişiklikler öneriyordu. Harvard, Beyaz Saray’ın üniversiteyi “kontrol etmeye” çalıştığını belirterek bu talepleri reddetti.

HÜKÜMETİN YETKİ AŞIMI İDDİALARI

Harvard Başkanı Alan Garber, 14 Nisan Pazartesi günü üniversite topluluğuna yazdığı mektupta, “Üniversite bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecek” ifadelerini kullandı. Garber, üniversitenin anti-Semitizmle mücadele sorumluluğunu ciddiye aldığını, ancak hükümetin yetkisini aştığını belirtti. “Bazı talepler anti-Semitizmle mücadeleye yönelik olsa da çoğu hükümetin Harvard’daki ‘entelektüel şartları’ doğrudan düzenlemesini temsil ediyor” şeklinde açıklamada bulundu.

EĞİTİM BAKANLIĞI HİBEYİ DONDURDU

Mektubun hemen ardından Eğitim Bakanlığı, Harvard’a verdiği hibe miktarını dondurduğunu açıkladı. Bakanlık, “Son yıllarda kampüslerde yaşanan öğrenim kesintileri kabul edilemezdir” diyerek ekledi: “Yahudi öğrencilere yönelik tacizler tolere edilemez. Seçkin üniversiteler bu sorunu ciddiye almalı ve desteklerini sürdürmek istiyorlarsa anlamlı değişikliklere imza atmalıdır.” Harvard’ın hükümetten aldığı hibe ve kontratların toplamı 9 milyar dolara ulaşıyor. Trump yönetimi, bu fonların tamamına inceleme başlatıldığını açıkladı. Harvard’a gönderilen talep mektubunda, üniversitenin “entelektüel ve yurttaşlık hakları” konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtiliyordu. Daha önce, Beyaz Saray aynı şekilde New York’taki Columbia Üniversitesi’nden 400 milyon dolarlık federal fonu çekmiş ve üniversiteyi antisemitizmle mücadelede başarısızlıkla suçlamıştı. Eğitim Bakanı Linda McMahon, “Üniversiteler federal fon almak istiyorlarsa tüm federal ayrımcılık karşıtı yasalara uymak zorundadır” dedi.