Trump Yönetimi Sınır Dışı Etmeye Devam Ediyor

TRUMP YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

ABD’de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararını iptal ettirmek için adım attı. Hükümeti temsil eden John Sauer, göçmenlerin itiraz haklarını kullanmaları için yeterli sürenin verildiğini savunuyor. Sauer, göçmen avukatlarının alt mahkemeleri atlayarak doğrudan Yüksek Mahkeme’ye başvurmasının usul açısından yanlış olduğunu iddia ediyor.

BİR DAVA SONRASI GELİŞMELER

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından açılan dava sonrasında Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimini durdurmuştu. Yönetim bu kararı geri aldırmayı amaçlıyor. Eğer karar iptal edilirse, sınır dışı işlemlerinin yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Trump yönetimi, Latin Amerika kökenli MS-13 ve Tren de Aragua çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti. Bu gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen düzensiz göçmenler, Yabancı Düşmanlar Yasası kapsamında sınır dışı edilmeye başlamıştı. Ayrıca tutuklanan bazı kişilerin El Salvador’daki hapishanelere gönderildiği bildiriliyor.