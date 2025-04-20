Trump Yönetimi Sınır Dışı Kararını İstiyor

TRUMP YÖNETİMİNDEN YÜKSEK MAHKEME’YE BAŞVURU

ABD’de, Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurması yönündeki kararın iptalini talep ediyor. Hükümet, Yüksek Mahkeme’ye yaptığı bilgilendirmede, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini engelleyen bu geçici durdurma kararının kaldırılması için başvuruda bulundu.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ İÇİN YETERLİ SÜRE TANINDI

ABD hükümetini temsilen John Sauer, göçmenlerin yasal süreçlerini tamamlamaları için yeterli sürenin verildiğini kaydetti. Sauer, bu durumda göçmenlerin sınır dışı işlemlerinden önce itiraz haklarını kullanmaları için zaman tanıdıklarını belirtti.

AVUKATLARIN YÜKSEK MAHKEME’YE BAŞVURUSU ELEŞTİRİLİYOR

Sauer, göçmenlerin avukatlarının alt mahkemeleri atlayarak doğrudan Yüksek Mahkeme’ye başvurmalarının hatalı olduğunu ifade etti. Yargıçlardan, bu geçici durdurma kararını bozmalarını istedi.