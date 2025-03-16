Trump Yönetiminden 43 Ülkeye Seyahat Sınırlaması Planı

TRUMP YÖNETİMİNDEN SEYAHAT KISITLAMALARI

New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayanan haberine göre, Trump yönetimi 43 ülkenin vatandaşları için detaylı seyahat kısıtlamaları veya seyahat yasağı uygulamayı planlıyor. Haberde yer alan bilgilere göre, ülkeler üç gruba ayrılıyor. İlk grupta, “kırmızı liste” olarak adlandırılan kategoride Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen yer alıyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD’ye seyahatinin tamamen yasaklanması iddia ediliyor.

KISITLAMALARA TABİ ÜLKELER

İkinci grup, “turuncu liste” olarak isimlendiriliyor ve Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan’ın bulunduğu 10 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahatinin kısıtlanması isteniyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD’ye giriş yapmalarına izin verilecek, turist ya da göçmen vizesi olan kişiler kabul edilmeyecek.

PROSEDÜRLER VE GEREKEN SÜRE

Üçüncü grup ise “sarı liste” olarak adlandırılıyor. Burada Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu ve Zimbabve bulunuyor. Haberde, bu 22 ülkeye “eksikliklerini” tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, bu süreye uymamaları halinde ise diğer gruplara dahil edilecekleri belirtiliyor.

GELECEKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump’ın henüz bu listeye onay vermediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce, 20 Ocak’ta ABD’ye giriş yapmak isteyen yabancılara ilişkin ulusal güvenlik tehditlerini belirlemek amacıyla güvenlik soruşturmalarının artırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına “inceleme ve tarama bilgilerinin çok yetersiz” olduğu düşüncesiyle, seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart tarihine kadar sunmaları talimatı verildi.