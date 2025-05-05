Trump, Yüzde 100 Gümrük Vergisi Başlatıyor

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI BAŞLATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdi. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika’daki film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” ifade etti.

ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD’den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğunu belirten Trump, “Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor” değerlendirmesini yaptı. Bu durumu diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olarak gören Trump, bunun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

AMERİKA’DA FİLM YAPIMI HEDEFİ

ABD Başkanı Trump, “Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.