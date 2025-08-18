Trump, Zelenski ile Görüşme Yaptı

TRUMP’TAN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Rusya- Ukrayna arasında anında gerçekleşecek bir ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşemiyor” sözleriyle savaşı sona erdirmek için derhal bir ateşkes sağlamanın zorluklarına dikkat çekti. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara barış arayışları devam ederken, gözler Beyaz Saray’a çevrildi. Zelenski, Trump ile görüşmek amacıyla ABD’nin başkanlık konutuna geldi.

AVRUPALI LİDERLERİN KATILIMIYLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Trump, Zelenski’yi Beyaz Saray’ın girişinde karşıladı. Görüşmenin önemini artıran bir diğer unsur ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de toplantıya katılması oldu. Trump ve Zelenski’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, “Rusya, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etti. Anında gerçekleşecek bir ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşemiyor” şeklinde konuştu.

UZUN VADELİ BARIŞ HEDEFİ

Trump, Zelenski ve Avrupa liderlerinin katıldığı zirve öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmelerin önemini vurgulayarak, “Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz. Savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Ancak kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz. Milyonlarca insan öldü. Putin’in de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Benim savaşım değil, Biden’ın savaşı” ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna ile uzun vadeli bir barış sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Zelenski ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Trump’ın bu Rusya ile savaşı durdurması ve bunun için diplomatik yollar bulması fikrini destekliyoruz. Güvenlik ve barış sağlandıktan sonra seçime açığız” dedi. Ayrıca, Rusya’yı durdurmak için Amerika ve Avrupa’daki ortakların desteğine ihtiyaç duyduklarını aktararak, “Üçlü görüşmeye hazırız. ABD’den silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şey istiyoruz” şeklinde ekledi. Bu gelişmeler, bölgede barış arayışlarının devam ettiğini gösteriyor.