Dünya

Trump: “Zelenski Masum Değil, Savaşa Girilmez.”

trump-zelenski-masum-degil-savasa-girilmez

BARİŞ ANLAŞMASI ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda bir barış anlaşması yapılmasını istediğini dile getirdi. Bu süreçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE YORUM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği için” onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklaması hakkında Trump, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” şeklinde yanıt verdi. Trump, bu anlaşmanın gerçekleştirileceğini umduğunu belirterek, “Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum.” dedi.

ZELENSKİ’YE YÜKLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de “tam olarak masum olmadığını” savunan Trump, Ukrayna’nın kendinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin en başta “yanlış” olduğunu ifade etti. Trump, eski Başkan Joe Biden’a ve Zelenski’ye yönelttiği eleştirilerde, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye savaşa girdiler. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin.” dedi.

NOBEL BARİŞ ÖDÜLÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü açıkladı. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia ederek, bu sözleri salonda alkış aldı. Trump’ın göreve gelmesinden bu yana birçok anlaşmazlığı çözdüğünü belirten Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.

ÖNEMLİ

Dünya

Lübnanlı Gazeteciler, Barrack’tan Özür Bekliyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan'da yaptığı açıklamada durumu eleştirerek, kaotik bir ortamda ayrılabileceklerini belirtti. Bu ifadeleri Lübnanlı gazeteciler tarafından protesto edildi.
Ekonomi

Memur Zamları Resmi Gazete’de Yayınlandı

Türkiye'de 4.5 milyon memur, emekli ve sözleşmeli çalışan için zam kararı 27 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.