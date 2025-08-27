Trump: “Zelenski Masum Değil, Savaşa Girilmez.”

BARİŞ ANLAŞMASI ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda bir barış anlaşması yapılmasını istediğini dile getirdi. Bu süreçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE YORUM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği için” onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklaması hakkında Trump, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” şeklinde yanıt verdi. Trump, bu anlaşmanın gerçekleştirileceğini umduğunu belirterek, “Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum.” dedi.

ZELENSKİ’YE YÜKLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de “tam olarak masum olmadığını” savunan Trump, Ukrayna’nın kendinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin en başta “yanlış” olduğunu ifade etti. Trump, eski Başkan Joe Biden’a ve Zelenski’ye yönelttiği eleştirilerde, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye savaşa girdiler. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin.” dedi.

NOBEL BARİŞ ÖDÜLÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü açıkladı. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia ederek, bu sözleri salonda alkış aldı. Trump’ın göreve gelmesinden bu yana birçok anlaşmazlığı çözdüğünü belirten Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.