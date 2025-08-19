Trump, Zelenski ve Putin ile görüşecek

TRUMP’IN UKRAYNA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’nın önde gelen liderlerini Beyaz Saray’da bir araya getirdi. Zirvede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş konusunda barış umutları ele alındı. Trump, Zelenski ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılacağı bir üçlü zirveye yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Zirve sonrası Trump, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Putin’in Moskova’da Zelenski’nin de katılacağı bir barış zirvesi organize edilmesi için öneride bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Zelenski, bu teklifi reddetti. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, Avrupalı liderlerin Putin’in önerisinin Trump için uygun bir fikir olmadığını ilettiğini aktardı.

POTANSİYEL GÖRÜŞMELER HAKKINDA YORUMLAR

Trump, Putin ve Zelenskiy hakkındaki şaşırdığı konularla ilgili gelen bir soruya, “Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Avrupalı liderlerin ABD’ye saygı duyduğunu, bir yıl önce durumun böyle olmadığını vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek istediklerini yineledi. Trump, Putin ve Zelenskiy’nin olası bir görüşmesine dair, “Önce ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar.” şeklinde ifade etti. Putin ile Avrupa liderleri arasındaki ilişkilerin dostane olmadığını belirtirken, “Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak.” diye ekledi.

EN BÜYÜK KRİZ OLARAK NİTELEDİ

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kötü durum” olarak tanımladı ve savaş sürecinin yorgunluk yaratığını ifade etti. “Ama kim bilir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Putin hakkında size söyleyebileceğim her şeyi öğreneceğiz ve işlerin nereye varacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istememesi de mümkün.” dedi. Trump, Putin ve Zelenskiy arasında bir iletişim kurulmasına yönelik “bir nevi ayarlama yaptığını” da sözlerine ekledi, “Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek bu konuyu kapatacağımızı söyledim ama biliyorsunuz, bu durumda tango yapmak için iki kişi gerekir.” ifadelerini kullandı.