Trump, Zelenski’ye 11 kez teşekkür etti

ZRİVEDE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray’da bir zirve düzenlendi. Bu zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası barış süreci masaya yatırıldı. Zirve öncesinde Trump ile Zelenski arasında Oval Ofis’te gerçekleşen ikili görüşme ise dikkat çekici ayrıntılara ev sahipliği yaptı.

ZELESKİ’DEN TEŞEKKÜR YAĞMURU

İki liderin mart ayında gergin anlar yaşadığı bir görüşmenin ardından, bu sefer başka bir atmosfer vardı. Trump, o zamanlar Zelenski’ye, “Ukrayna’ya milyarlarca yardım gönderdik, bir kere teşekkür etmedin” diyerek çıkış yapmıştı. Ancak bu kez Zelenski, görüşme boyunca Trump’a tam 11 kez teşekkür ettiği belirlendi. Görüşmenin hemen başında minnettarlığını ifade etmeye çalışan Zelenski, sadece 1 dakika içinde Trump’a 8 kez teşekkür etti.