Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

TRUMP’IN İLGİNÇ YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin giydiği takım elbise hakkında “İnanmıyorum, bayıldım” ifadesini kullandı. Bugün Beyaz Saray’da, Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdikleri zirvenin ardından hareketli anlar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile birlikte Trump ile görüşmek için Beyaz Saray’a geldi.

UZLAŞMAZ DİYALOGLAR

Trump, Zelenski’yi kapıda karşılayarak iki lider arasında ilginç bir diyalog kesildi. Daha önce kriz yaratan Zelenski’nin kıyafetinden dolayı Trump’ın yaptığı yorum dikkat çekiyor. Olaylı Trump-Zelenski zirvesinde kıyafet seçimi yüzünden Trump’tan eleştiriler alan Zelenski, bu kez takım elbise giymeyi tercih etti. Trump’ın Zelenski’nin kıyafetini değerlendirmesi “İnanmıyorum, bayıldım” şeklinde oldu. Zelenski ise, “Elimden gelenin en iyisi bu” yanıtını verdi.

MOLEKÜLER DİYALOGLARIN ETKİSİ

Görüşme esnasında bir muhabir, “Bu takım içinde harika görünüyorsunuz,” diyerek Zelenski’ye takıldı. Bunun üzerine Trump, muhabirin ifadelerine “Ben de aynısını söyledim” yanıtını verdi. Zelenski, geçtiğimiz mart ayında Oval Ofis’te Trump ile gerçekleştirdiği gergin görüşmede takım elbise giymediği için eleştirilmişti. O görüşmede Trump, Zelenski için “Bugün çok şık görünüyor,” diyerek müstehzi bir şekilde yorum yapmıştı. Gazeteci Brian Glenn de liderin neden takım elbise giymediğini küçümseyici bir biçimde sormuş, Zelenski bu soruya “Bu savaş bitince bir tane giyeceğim,” şeklinde karşılık vermişti.