Haberler

Trump, Zelenskiy’e Bağlı Ateşkes Söyledi

ALASKA’DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Trump, ateşkes anlaşmasının imzalanmasının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu açıkladı. Cuma günü Fox News’e verdiği röportajda Trump, Zelenskiy, Putin ve kendisinin katılacağı bir toplantının çok yakında yapılacağını ifade etti. Ancak, bu toplantının içeriği ya da zamanlaması hakkında herhangi bir detay vermedi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ROLÜ

Trump, Avrupa ülkelerinin “biraz müdahil olması gerektiğini” belirtti. Nihai olarak, görüşmelerin “başarısının” Zelenskiy’e bağlı olduğuna dikkat çekti. Trump, bu sürecin “başarma şansının oldukça yüksek” olduğunu dile getirdi.

İKİ LİDER ARASINDAKİ TARİHİ GÖRÜŞME

Trump ve Putin, Anchorage’daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, iki liderin 2021 yılından bu yana ilk yüz yüze buluşması oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.