Trump-Zelenskiy Görüşmesi Vance ile Gerildi

VANCE’İN SERT MÜDAHALESİ

Cuma günü Oval Ofis’teki bir görüşme, beklenmedik bir kaos ortamı yarattı. Zelenskiy ile Trump arasındaki görüşme, JD Vance’in sert eleştirileriyle alevlendi. Vance, yüksek sesle Zelenskiy’e hitaben, “Rusya’nın yıkımını propaganda turlarıyla göstermek saygısızlık! Oval Ofis’e gelip, ülkenizi kurtarmaya çalışan bir yönetime saldırmak ne kadar doğru?” diye ifade etti. Zelenskiy’in verdiği yanıt soğukkanlı ama iğneleyiciydi: “Savaş hepimizi vurur. Ama senin güzel bir okyanusun var, henüz bunu hissetmiyorsun. Gelecekte anlayacaksın.” Donald Trump ise öfkeyle araya girdi: “Bize ne hissedeceğimizi söyleyemezsin!”

MÜNHİK’TEN GELEN ŞÜPHE

Vance’in bu çıkışı, tesadüf olmadığı anlaşılıyor. Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda Avrupalı liderleri “ifade özgürlüğünü bastırmakla” suçlayarak, “Kendi seçmenlerinizden korkuyorsanız, ABD size yardım edemez,” demişti. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas o zaman, “Dostlarımızla kavga etmek istemiyoruz,” dese de, Vance’in Oval Ofis’teki performansı beklediği kavgayı doğurmuş görünüyor. Roth, Vance’in sessizce Ukrayna’nın geleceğini sorgulayan bir dış politika ekibi kurduğunu belirtiyor. Bu, ABD’nin Avrupa ittifakındaki rolünü yeniden tanımlıyor mu?

KASITLI YIKIM SENARYOSU MU?

Washington’da dolaşan bir gerçek, Trump yönetiminin Ukrayna ile bağlarını koparmak için bahane aradığı yönünde. King’s College London’dan Prof. Sam Greene, “Bu görüşme kasıtlı bir yıkım senaryosuydu. Münih’ten beri Ukrayna’yı suçlu konumuna oturtmak için zemin hazırlandı,” diyor. Görüşme sonrasında Trump ekibi, Zelenskiy’in tutumundan rahatsız olduklarını belirtip, Ukrayna’ya silah, araç ve mühimmat sevkiyatını durdurmayı düşündüklerini açıkladı. Bu durum, Putin’e mi yarayacak?

TRUMP’TAN SERT UYARI

Oval Ofis’teki gerginlik anlarında Trump, Zelenskiy’i “Dünya Savaşı’nı riske atmakla” suçlayarak, “Saygısızlık ediyorsun!” diye azarladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun endişeli ifadesi dikkat çekerken, Vance’in kendine güvenen tavrı “Kavgayı kazandım!” hissiyatını yansıtıyordu. Avrupa liderleri ise Zelenskiy’e destek vermek için sıraya girdi: “Trump’ın tutumu, ABD’nin Putin’le yan yana olduğu izlenimini veriyor!”

İTTİFAK KRİZİ

Bu kriz, Ukrayna-ABD ilişkilerini derin bir uçurumun kenarına mı sürüklüyor? Vance’in Trump-Zelenskiy tartışmasına zemin hazırlaması, Avrupa ile savaş sonrası ittifakın sarsıldığı bir dönem olarak tarihe geçebilir mi? Zelenskiy’in direnci, Trump’ın öfkesi ve Vance’in kışkırtıcı tavrı, diplomasi sahnesini altüst etti. Şimdi gözler, bu fırtınanın sonuçlarında: ABD, Ukrayna’yı yalnız mı bırakacak?