Trump-Zelenskiy Tartışması Sonrası Avrupa Telaşta

TRUMP-ZELENSKIY TARTISMASI VE EUROPA’NIN KAYGILARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat’ta Oval Ofis’te yaşanan tartışma, Avrupa ülkeleri için ciddi bir endişe kaynağı oldu. Avrupa, ABD’nin Ukrayna ve güvenlik konusundaki desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, çözüm yolları arayışında. Trump-Zelenskiy tartışması, Ukrayna’nın geleceği ile Avrupa’nın güvenliği hakkında problemleri daha da belirgin hale getiriyor. Brüksel’de, transatlantik ilişkilerin onarılamaz bir hale gidebileceği endişesi artış gösteriyor. NATO’nun geleceğine dair belirsizlikler de ortaya çıkmaya başladı.

AVRUPA’NIN ÇIKMAZDA OLDUĞU TOPLANTILAR

Önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği Paris toplantısı, ardından 2 Mart’ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın inisiyatifiyle yapılan Londra buluşması, mevcut durumdan kurtulma çabasının sonuçları olarak değerlendiriliyor. AB liderleri 6 Mart’ta Brüksel’de yapılacak özel zirvede Ukrayna ve Avrupa savunmasına odaklanacaklar. Paris ve Londra’daki toplantıların sonuçları, Avrupa’nın ABD’nin dahil olmadığı bir durumu tercih etmediğini gösteriyor. Avrupa’nın manevra alanı oldukça kısıtlı. Hem Ukrayna hem Avrupa’nın güvenliği açısından ABD’nin desteği hala kritik bir öneme sahip. Bunun yanı sıra, Avrupa’nın kendi önlemlerini alma gerekliliği de gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Üst düzey bir AB yetkilisi, “Artık uyanıp gerçeğin farkına varmalıyız” ifadesi ile genel havayı özetliyor.

EUROPA’NIN SAVUNMA STRATEJİLERİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’yı süratle silahlandırmaları gerektiğini belirterek, “Büyük bir hızla vites yükseltmemiz gerekiyor. Avrupa’nın güvenliği tehlikede” dedi. Yeni güvenlik mimarisi ile AB, ABD’ye olan bağımlılığı azaltma potansiyeline sahip. Ancak, bunun kısa vadede gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Avrupa’nın askeri açıdan bağımsız olabilmesi için gerekli silah sistemlerinin ve kabiliyetlerin oluşturulması günümüzden yarına uygulanabilir bir proje değil. AB, hem Ukrayna’yı destekleyebilmek hem de kendi savunmasını inşa edebilmek için bir dizi zorlukla mücadele etmek zorunda. Hızlı karar alma, görüş ayrılıklarını giderme ve alınan kararları uygulayacak siyasi irade oluşturma bu zorluklar arasında yer alıyor.

ASKERI YARDIMIN KESILME RİSKİ

Oval Ofis’teki tartışmanın hemen ardından, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını kesebileceği iddiaları gündeme geldi. ABD’nin sağladığı imkanlar, Ukrayna’nın cephede elini güçlendiren nitelikte. AB’nin, Amerikan desteğinin tamamını sağlama olasılığı düşük. Eğer ABD desteği kesilirse, AB artırsa bile uzun vadede Ukrayna’nın savaşını sürdürebilmesi zorlaşıyor. Ukraine’nın, Amerikan desteği olmaksızın mevcut savaş gücünü birkaç ay daha koruyabileceği tahmin ediliyor. Londra’daki toplantının sonuçlarına göre, İngiltere ve Fransa, diğer ülkelerin desteğiyle, sorumluluğun büyük kısmının Avrupa’da olacağı ancak ABD desteğinin önemli bir unsur olarak yer alacağı bir planı Trump’a sunmayı amaçlıyor.

AVRUPA’NIN MÜZAKERE ÇABALARI

Avrupalı yetkililer, Rusya’yla yapılacak müzakerelerin temeli olarak kullanılabilecek, Ukrayna, Avrupa ve ABD’nin ortak duruşunu gösteren bir belge hazırlamayı planlıyor. Avrupa, müzakere masasında yer alma çabasını sürdürirken, Ukrayna’ya askeri yardımın devamı ve güvenlik garantileri verilmesi konusunda ısrarcı. Avrupa’nın, çözümün bir parçası olduğunu Trump’a kanıtlaması gerekiyor. Starmer’ın Trump’a sunduğu plana nasıl bir yanıt vereceği ise henüz belirsiz. Trump, Ukrayna’ya Amerikan askerlerinin gönderilmesine karşı çıkarken, Avrupa’nın olası bir ateşkes durumunda sahada asker gönderebileceğine yönelik sinyaller alınıyor.

AVRUPA’NIN OLABİLİR BARIŞ GÜCÜ PLANI

Konuşlandırılacak askerlerin türü ve sayısının detayları üzerinde konuşulmaya başlandı. Ancak hala çok sayıda bilinmeyen mevcut. Gücün konuşlanacağı bölge, görev kapsamı ve caydırıcılık seviyesi bunlardan sadece birkaçı. ABD’nin desteği olmaksızın atılacak adımlar için pek bir destek bulunmuyor. Avrupa’nın, olası bir barış gücü için doğrudan sahada yer almasa bile ABD’den destek talep etmesi bekleniyor. Hava koruması, istihbarat paylaşımı ve lojistik destek ana talepler arasında yer alıyor. Ukrayna’ya gönüllüler koalisyonu ile bir Avrupa barış gücü gönderilmesi için Rusya’nın ikna edilmesi gerekebilir.

TRUMP’IN NATO POLİTİKASI VE ETKİLERİ

Trump, ilk görev döneminde NATO’da önemli sorunlara yol açmıştı. Avrupa ve Kanada’nın yük paylaşımına dair eleştirileri hala devam ediyor. Avrupa’nın artık ABD’nin güvenlik önceliği olmadığı anlaşılmakta. ABD’nin NATO’dan çekilmesi, şu aşamada yüksek ihtimal olmasa da Trump’ın NATO’ya dair taahhütlerinin ne kadar sağlam olduğu belirsiz. Yeni Amerikan yönetiminde Trump’a yakın isimlerden Elon Musk’ın, X platformunda “NATO ve Birleşmiş Milletler’den ayrılma zamanı geldi” sözlerine katıldığını belirtmesi dikkati çekiyor.