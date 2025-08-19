Trump, Zelenskiy’yi Esneklik Göstermeye Çağırdı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile müzakerelerde biraz esneklik göstermesi gerektiğini belirtti. Trump, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi de mümkün” dedi. Beyaz Saray’da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantının ardından Trump, Ukrayna’daki barış çabalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

TOPOGRAFIYI GÜNDEME GETİRİYOR

Trump, Avrupalı liderlerin durumu hafife alabileceğini, fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasındaki müzakerelerde toprak konusunun gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray’daki toplantının ardından Putin ile görüşerek Zelenskiy ile bir toplantı ayarlanmasını konuştuğunu söyledi. Toprak konusunun ele alınıp alınmadığına dair bir soruya Trump, “Ukrayna’nın yeniden hayata dönmeye çalıştığı bilinmeli. Her yerde insanların öldürülmesini sona erdirmek için çaba gösteriliyor ve Ukrayna geniş topraklara sahip olacak” ifadelerini kullandı.

DONBASS VE RUSYA’NIN KONTROLÜ

Trump, “Biliyorsunuz büyük bir toprak parçası alındı ve artık Rusya’nın kontrolü altında. Donbass, şu anda yüzde 79 oranında Rusya’nın elinde ve bu durumun ne anlama geldiğini biliyorlar.” şeklinde konuştu. Putin ve Zelenskiy’in daha fazla işbirliği geliştirmeleri gerektiğine dikkat çeken Trump, bu ilişkinin sağlanmadığı takdirde zaman kaybı yaşanabileceğini ekledi.

PUTİN’İN TUTUMU VE UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump, Putin’in iyi niyet göstermesini ve savaşı sona erdirmek için adım atmasını umduğunu belirtirken, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi de mümkün.” dedi. Ek olarak, bazı Avrupa ülkelerinin asker göndermeye istekli olduğunu söyleyen Trump, ABD’nin asker göndermeyeceğini ifade ederek, “Bir tür güvenlik olacak ama bu NATO olamaz.” açıklamasında bulundu.

GÜVENCELERİMİ SUNUYORUM

ABD askerlerinin Ukrayna sınırını korumak üzere sahaya gönderilmeyeceği konusundaki güvenceyle ilgili bir soruya ise, “Size güvence veriyorum, ben başkanım.” diyerek yanıt verdi. Trump, geçtiğimiz hafta Alaska’da Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, dün Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Burada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek için bir yol haritası üzerinde istişarelerde bulundu.