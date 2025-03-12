Dünya

Trump, Zelensky’i Yeniden Davet Edebilir

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GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Ukrayna’nın anlaşmayı kabul ettiğini belirterek, “Şimdi gözler Rusya’da. Onların da aynı yönde adım atmasını umuyoruz. Bugün ve yarın Rus yetkililerle bir araya geleceğiz ve umarım nihai bir anlaşmaya varabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ateşkes HEDEFİ

Trump, görüşmelerin kalıcı bir ateşkesle tamamlanmasını umduğunu vurguladı. “Burada hedeflenen şey tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve Rusya’nın da aynı kararı vermesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ZELENSKY’YE DAVET

Ayrıca, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yeniden davet edilip edilmeyeceği konusunda “Evet, kesinlikle.” yanıtını verdi.

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