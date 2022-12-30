Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı Donald Trump’a gönderilen mahkeme celbi geri çekildi.

Kongre baskınıyla ilgili Trump’a gönderilen mahkeme celbi geri çekildi

ABD Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kongre baskınına dair soruşturma kapsamında eski ABD Başkanı Trump’a gönderdiği mahkeme celbini geri çekti.

ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’a ifade vermesi için gönderdiği mahkeme celbini geri çekti.

CNN’nin ulaştığı mektupta, Özel Komite Başkanı Bennie Thompson, Trump’ın avukatına soruşturmanın yakında sona erecek olmasından dolayı mahkeme celbi kapsamındaki bilgileri takip edemeyeceklerini belirtti.

Thompson mektupta, “Bu nedenle, eski Başkan Trump’a gönderilen mahkeme celbini resmen geri çekiyorum ve artık, söz konusu mahkeme celbine uymak veya buna yanıt olarak kayıtlar üretmek zorunda olmadığını size bildiriyorum” ifadesine yer verdi.

Trump da sosyal medya hesabından, mahkeme celbinin geri çekilmesine ilişkin, “Benim yanlış bir şey yapmadığımı veya mahkemede kaybedeceklerini biliyorlardı, muhtemelen ondan böyle yaptılar” değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi. Komitenin görev süresi ise bu yıl sonunda doluyor.