Trump’a tüm dünyadan tepki yağdı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili kararını eleştirdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararının Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, “Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur” dedi. Avn, Arap dünyasının Trump’ın kararından dolayı kara bir gün yaşadığını söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı da Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltaladığını açıklamıştı.

TRT