Trump’ı kızdıracak karar!

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’ı kızdıracak bir karara imza attı.

ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı.

ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı. Bütçede Trump’ın duvar için talep ettiği ödenek yer almadı. Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için ulusal acil durum ilan etmesi bekleniyor.

TRT