Trump’ın işleri yolunda gitmiyor

ABD Başkanı Trump’ın canı sıkılacak. ABD’nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, adaylıktan çekilerek Trump’a bir darbe daha vurmuş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, Nauert’in BM Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciği pozisyonuna kendisini aday gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya teşekkür etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, “Son iki ay ailem için çok yorucu oldu. Bu sebeple ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum.” ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti.

“KARARINA SAYGI DUYUYORUM”

Bakan Pompeo da Nauert’in kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Heather Nauert, ekibimin kıdemli bir üyesi olarak görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği adaylığından çekilme kararına saygı duyuyorum. Heather’a gelecekteki tüm girişimlerinde başarılar diliyor ve kendisinin aldığı her rolde bu ulusun büyük bir temsilcisi olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterdiği Nauert için “Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.” ifadesini kullanmıştı, fakat Daimi Temsilcilik pozisyonuna gelmesi için ABD Senatosunca onaylanması gereken Nauert, “siyasi tecrübesizlik” gerekçesiyle eleştiriliyordu.