Trump’ın kızı evlendi

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump’ın küçük kızı Tiffany Trump, Lübnanlı milyarder Michael Boulos ile evlendi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump, Lübnan asıllı Amerikalı milyarder Michael Boulos ile Trump’ın Florida’daki ünlü Mar-a-Lago adlı malikanesinde evlendi.

29 yaşındaki Tiffany Trump’ın düğününde Donald Trump ile eşi Melania Trump, diğer çocukları Donald Jr, Eric Trump ve Ivanka Trump ile en küçük çocuğu Barron Trump da hazır bulundu.

Kamuoyu tarafından daha az tanınan Tiffany Trump, Donald Trump’ın ikinci eşi Marla Maples ile evliliğinden olan tek çocuğu.

Gelin Tiffany Trump, tören için Lübnanlı moda tasarımcısı Elie Saab imzalı ışıltılı uzun kollu bir gelinlik giydi, resepsiyon için ise elbise değiştirdi.

Düğünde Donald Trump ile Melania Trump’ın dans pistinde bulunduğu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

Lübnan asıllı Amerikalı Michael Boulos (25), babasının milyar dolarlık değerli metal işinin varisi.

Tiffany Trump ile 2018’de Lindsay Lohan’ın Mikonos’taki kulübünde tanıştılar. Çift, Ocak 2021’de nişanlandı.