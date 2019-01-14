Trump’ın olay sözlerine hükümetten yanıt

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın PKK ile ilgili açılamasına AK Parti hükümetinden aynı sertlikte cevap geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye sınırında 20 millik güvenli bölge oluşuturulması formülünü dile getirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Türkiye’ye yönelik tepki çeken sözler de sarf etti. ABD Başkanı “Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sayın Trump, teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Türkiye olarak, ABD’nin stratejik ittifaka uygun davranmasını ve bu ittifakın terör propagandası tarafından gölgelenmemesini bekliyoruz “ yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Trump, Suriye sınırına 20 millik, yani yaklaşık 32 kilometrelik bir güvenli bölge kurulmasını önerdi. Türkiye’ye yönelik tepki çeken sözler de sarf eden ABD Başkanı “Türkiye Kürtleri vurursa onlari ekonomik olarak mahvederiz” ifadelerini kullandI. Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmemesini istedi.

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı’na yanıt verdi. “Suriyeli Kürtleri, ABD’nin terör listesinde bulunan PKK ve onun Suriye kolu PYD ile eş tutmak ölümcül bir hatadır” ifadelerini kullandı.

Kalın, Türkiye’nin Kürtlere değil teröristlere karşi savaştığını vurgulayarak Türkiye’nin Kürtleri ve Suriyelileri terör tehditlerine karşı koruyacağını da dile getirdi.

“Sayın Trump, teröristler sizin müttefikiniz olamaz” diyen Kalın, Türkiye’nin, ABD’nin stratejik ittifaka uygun davranmasını ve bu ittifakın terör propagandası tarafından gölgelenmemesini beklediğini vurguladı. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında fark olmadığını belirten İbrahim Kalın, Türkiye’nin tüm bu örgütlere karşı savaşmaya devam edeceğini de söyledi.

HÜRRİYET