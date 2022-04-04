Trump’ın sosyal medya uygulaması çöktü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması ‘Truth Social’ çöktü.

ABD’nin eski devlet başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yeni bir sosyal medya uygulaması kurdu. Ancak Twitter ve Facebook’a rakip olarak başlatılan Truth Social beklentileri karşılayalamadı.

Donald Trump, Ekim ayında yaptığı açıklamada, “Truth Social’ı oluşturdum… Büyük teknoloji şirketlerinin tiranlığına son vereceğiz.” demişti. ABD’nin eski devlet başkanı ayrıca, “Taliban Twitter’da büyük bir varlık gösterebilirken, en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz” diyerek sosyal medya devlerinin kendisini engellemesine tepki göstermişti.

21 Şubat 2022’de kullanıcılara sunulan Truth Social, teknik sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Platform, Apple’ın uygulama mağazası App Store’da ilk sunulduğunda en çok indirilen uygulamalar arasına girmesine rağmen, şu anda 1,5 milyon kişi uygulamayı kullanmak için sırada bekliyor. BBC’nin haberine göre, Android cihazlarda çalışmayan ve web tarayıcısı üzerinden de giriş yapılamayan uygulama ayrıca ABD dışında yaşayan insanların erişimine de halen açılmadı.

Peki, Truth Social projesi neden başlatıldı? 2021 yılının ilk günlerinde bir grup protestocu, ABD Kongre Binasını basarak mevcut hükümete karşı eylemlerde bulundu. Twitter paylaşımları nedeniyle baskının arkasındaki ismin Donald Trump olabileceği iddia edildi. Twitter başta olmak üzere sosyal medya devleri Trump’ın hesaplarını askıya aldı.

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümü lideri Joshua Trucker, uygulamayı ‘felaket’ olarak tanımladı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den ismini vermek istemeyen bir yetkili ise “Neler olduğunu kimse bilmiyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Uygulamayı kullanmak için sırada bekleyen 1,5 milyon kişi bulunurken, giriş yapabilenler ise büyük bir sessizlik ile karşılaşıyor. Zira Amerikan sağcı politikacıların büyük çoğunluğu uygulamayı henüz kullanmıyor.

Bununla birlikte, Truth Social’ın Genel Müdürü Devin Nunes, Mart ayı sonunda uygulamanın tamamen işlevsel hale geleceğini açıklamıştı. Ancak henüz bir gelişme olmadığı görülüyor.