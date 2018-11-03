Trump’tan afişli yaptırım mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanacak yeni yaptırımlarla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde “Yaptırımlar 5 Kasım’da geliyor” yazılı paylaşım yaptı.
Trump, ABD yönetiminin, İran’a yönelik nükleer anlaşmadan dolayı askıya alınan yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Donald Trump’ın, kendi fotoğrafı üzerinde “Yaptırımlar 5 Kasım’da geliyor” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce kez tekrar paylaşılıp beğenildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanacak yaptırımların geri geldiğini duyurduktan sonra sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.
NTV