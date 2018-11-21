Trump’tan Arabistan’a teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası tepki toplayan Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’a petrol fiyatları nedeniyle teşekkür geldi. Trump, “Teşekkürler Suudi Arabistan, ancak fiyatlar daha aşağı gitmeli” dedi.

Tüm dünyada Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a tepki yağarken ABD Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

Petrol fiyatları ile ilgili tweet atan Trump, “Petrol fiyatları düşüyor, bu Amerikalılar ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Teşekkürler Suudi Arabistan, ancak fiyatlar daha aşağı gitmeli.” dedi.

TRT