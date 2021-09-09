Trump’tan Biden’a: Bizi dünyaya rezil etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, mevcut başkan Biden hakkında sert sözler sarfetti.

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan’dan çekilme süreci ile ilgili olarak Başkan Joe Biden’a yüklendi. Trump, ‘Tüm dünyanın gözü önünde küçük düşürüldük, utandırıldık’ ifadelerini kullandı.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesi, tüm dünyadan ABD’ye yönelik tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın izlediği politika ve söylemleri eleştirilirken, konuyla ilgili son yorum da Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Trump, Başkan Joe Biden’ı Afganistan’dan çekilmesiyle ilgili olarak bir kez daha eleştirirken, ABD askerlerinin geride bıraktıkları askeri teçhizatın Taliban’ın eline geçebileceği ile ilgili endişelerini dile getirdi.

‘TÜM DÜNYANIN ÖNÜNDE UTANDIRILDIK’

Trump, Newsmax televizyonuna yaptığı açıklamada ‘Ülkemizin daha önce böyle bir döneme şahit olduğunu sanmıyorum. Her şey çok kötü. Hepsinden kötüsü ise Afganistan’da yaşananlar” dedi.

Trump, Afganistan’dan çekilme sürecini, “Bu geri çekilme, ülke tarihimizin en beceriksiz girişimlerinden biri, tüm dünyanın önünde utandırıldık” ifadeleriyle açıkladı.

Trump, öte yandan, seçimlerde hile yapıldığı iddialarını da tekrar gündeme getirerek, postayla gönderilen 15 milyon oy pusulasının kayıp olduğunu iddia etti.

Uluslararası basın, bu açıklamaları, Trump’ın 2024 seçimleri için ortam hazırlaması olarak yorumladı.

SON ANKETLERDE TRUMP ÖNDE

ABD’de Kasım 2020 başkanlık seçimi oyların yüzde 47’sini alan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’ın oyların yüzde 51’ini alan Demokrat Partili Joe Biden’a koltuğu teslim etmesiyle sonuçlanırken, Emerson College, seçim aynı adaylarla tekrarlansa nasıl sonuçlanacağına dair nabız yokladı.

Anket, eski Başkan Donald Trump’ın Joe Biden’ın uygulaması sonucu ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ‘fiyasko’ eleştirileri eşliğinde tamamlanmasının ardından, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1200 kayıtlı seçmenle yapıldı.