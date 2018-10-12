Trump’tan Brunson için tweet

Donald Trump, serbest bırakılan Brunson ile ilgili açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiası ile yargılanan ve bugün serbest bırakılan Brunson ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, Brunson hakkındaki kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter’dan iki paylaşım yaptı.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson’ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump’tan bir açıklama geldi. Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınından bir paylaşımda bulunan Trump, “Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık” ifadelerini kullandı.

İlerleyen dakikalarda bir paylaşım daha yapan Trump, “Düşüncelerim ve dualarım Rahip Brunson’la birlikte. En kısa sürede güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyoruz” dedi.

TRT