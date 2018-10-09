Trump’tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, “Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum” dedi.

ABD Başkanı Trump’tan kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin son dakika açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, “Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum” ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD’de tepkiye neden olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Konuyu yakından takip ediyoruz.” değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, “Cemal’in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir.” ifadesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta evrak işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Türk Arap Medya Derneği’nden yapılan açıklamada, “Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bugün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkamamış olmasını endişe ile izliyoruz” denilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Bu olayın ülkemizde olması bizim için çok önemli. Bu olayı kendi haline bırakamayız. İspat etmesi gereken Suudi taraftır. Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz. Konsolosluktan çıktığı ispat edilmeli” ifadesini kullanmıştı.

HABERTURK