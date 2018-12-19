Trump’tan flaş FETÖ kararı

Amerika Birleşik Devletleri’nde hayatını sürdüren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili Beyaz Saray Sözcüsünden açıklama geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında açıklamalar yaptı.

Sanders’a, “Amerikan Başkanı FETÖ elebaşı Gülen’in sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye’ye bir işaret verdi mi sorusu soruldu. Sanders, “Başkan’ın söylediği tek şey, bu konuya bakacağımızı söylemesidir. Bu süreçte herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır” dedi.

HÜRRİYET