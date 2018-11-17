Trump’tan flaş Kaşıkçı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Pompeo ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Washington Post, CIA’in cinayetin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiği yönünde bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.

TRT