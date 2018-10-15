Trump, bakanını gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için harekete geçildiğini ve konuya ilişkin Kral Selman ile konuştuğunu açıkladı.

Trump, Selman’ın Kaşıkçı iddialarını reddettiğini belirttti. ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı Pompeo’yu Riyad’a göndereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump kayıp Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili bilgileri almak için Kral Selman’la görüştüğünü açıkladı.

Trump , Kral Selman’ın Kaşıkçı’yla ilgili kaçırılma iddialarını reddettiğini söyledi. ABD Başkanı’nın aktardığı bilgilere göre Kral Selman telefonda, “Olayın çözülmesi için Türkiye’yle çalışıyoruz” dedi.

Donald Trump yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu en kısa sürede Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a göndereceğini söyledi.

NTV