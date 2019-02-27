Trump’tan Kim’e övgü!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kim Jong-un hakkında açıklama yaptı.

Bir dönem balistik füze denemeleriyle Amerika Birleşik Devletleri’ni kızdıran Kim Jong-un hakkında Trump’tan açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a övgüler yağdırdı.

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenecek zirve öncesi twitter hesabından açıklama yapan Trump, Kuzey Kore’nin harika bir potansiyeli olduğunu, bu ülkenin lideri Kim Jong Un’ın çok önemli işler yapmak istediğini söyledi.

Bu görüşmeyle birlikte tarihte daha önce görülmemiş büyük fırsatların ortaya çıkacağını kaydeden Trump, “Çok yakında öğreneceğiz, gerçekten çok ilginç.” ifadelerini kullandı.

Trump, “Vietnam yeryüzünde sürekli gelişen birkaç ülkeden birisi, eğer nükleer silahsızlanmayı başarırsa Kuzey Kore de böyle olacak.” dedi.

NTV