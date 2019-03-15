ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırı ile ilgili ilk açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’tan Yeni Zelanda’daki saldırı ile ilgili ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

TRUMP’TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

“Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda’nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun.”

TRT