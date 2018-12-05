Trump’tan ‘Sarı Yelekliler’ açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Sarı Yelekliler' ile ilgili açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden ‘Sarı Yelekliler’ ile ilgili açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan protesto gösterilerine ilişkin “Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Paris’te akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için yapılan protesto gösterileri ve ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi arasında bağlantı kurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği yapanları aklıyor.”

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Macron’dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

TRT