Trump’tan Sarı Yelekliler için açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler için açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Turmp Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump Twitter hesabında, ‘Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa’nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. ‘Trump’ı istiyoruz’ naraları atıyorlar. Fransa’yı seviyorum’ notunu yazdı.

TRT