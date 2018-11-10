Trump’tan sert açıklama

Kaliforniya’da gerçekleştirilen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Amerika Birleşik Devlet Başkanı Trump sert sözler sarfetti.

California’da en az dokuz kişinin öldüğü yangınına kızan ABD lideri, “Bu kötü orman yönetimiyle, California’daki devasa, ölümcül ve pahalı orman yangınlarının beklenmemesi için bir neden yok” dedi.

ABD Başkanı’nın Twitter mesajı şöyle:

“Kötü orman yönetimi sonucu, California’daki devasa, ölümcül ve pahalı orman yangınlarının beklenmemesi için bir neden yok. Her yıl milyarlarca dolar alıyorlar, berbat yönetimleri nedeniyle birçok insan ölüyor. Çare hemen veya daha fazla federal ödeme yok.”

TRT