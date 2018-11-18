Trump’tan şok Kaşıkçı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, suikaste kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın tapesi hakkında bir açıklama yaptı.

AFP’de yer alan habere göre Trump, Kaşıkçı’nın acı çektiği tapeyi dinlemek istemiyorum dedi.

Amerikan Fox kanalına konuşan Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin tapesi hakkında kapsamlı biçimde bilgilendirildiğini fakat tapeyi dinlemek istemediğini söyledi. Trump, tapenin acı dolu ve korkunç olduğunu, son derece şiddet dolu, saldırgan ve berbat olduğunu belirtti.

TRT