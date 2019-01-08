Trump’tan Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ve Suriye konusunda yaptığı açıklamasında DEAŞ’la mücadeleye vurgu yaptı.

Trump Suriye’den çekilmeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, “Suriye’de çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok. Hem DAEŞ’le mücadele edeceğiz hem de Suriye’den uygun bir şekilde çekileceğiz” dedi.

ABD heyeti temaslarda bulunmak için Ankara’ya gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’daki hesabından Suriye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, “Suriye’de çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok. Hem DAEŞ’le mücadele edeceğiz hem de Suriye’den uygun bir şekilde çekileceğiz” dedi.

TRUMP’IN DANIŞMANI BOLTON ANKARA’DA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet görüşmeler için Türkiye’ye geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

İsrail’deki görüşmelerden sonra Türkiye’ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk’ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Heyetin Ankara’daki görüşmelerden sonra yarın Türkiye’den ayrılması planlanıyor.

NTV