TSE, 5 Bin Ürünün Girişini Engelledi

BAKAN KACIR’DAN TSE AÇIKLAMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE), ithalat denetimleri çerçevesinde 5 bin ürünün Türkiye’ye girişini engellediğini duyurdu. TSE’nin 64. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, kurumun Genel Kurul Salonu’nda gerçekleştirildi. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, güçlü uygunluk değerlendirme altyapısını müteşebbislerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve ülke sınırları içindeki adil ticaretin temeli olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Kacır, “Belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleri ile çağın ihtiyaçlarına uygun standartlarla TSE, vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin destekçisi olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

TSE’İN ROLÜ VE KATKILARI

Kacır, TSE’nin geçen yıl uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve rapor ile girişimcilerin ve vatandaşların güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını güvence altına aldığını dile getirdi. “Sanayicilerimizin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. ‘Türk Malı’ damgasının dünya pazarlarında kaliteyle özdeşleşmesini sağladı. TSE, ithalat kontrolleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün Türkiye’ye girişini engelledi.” dedi. Bakan Kacır, tüketicilerin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini sağlayan bu denetimlerin, yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruyan stratejik bir araç olduğunu belirtti.

Kacır, enstitünün sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıran kurumlar arasında bulunduğuna dikkat çekti ve Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sertifikasyon Sistemi ile çevresel sürdürülebilirliği esas alan üretim anlayışını benimseyen 17 OSB’nin “Yeşil OSB” olarak tescillendiğini aktardı. Enstitünün, ürün karbon ve su ayak izi, su verimliliği yönetimi ve binalarda ısı yalıtımı gibi alanlarda geliştirdiği yeni standartlarla ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlemesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, TSE’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde sunduğu test, gözetim ve teknik eğitim hizmetlerinin yerli üretime sağladığı katkının 664 milyon dolar olduğunu belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GELECEK HEDEFLERİ

Kacır, TSE’nin yüksek maliyetlerle ve uzun bekleme süreleriyle ulaşılan pek çok kritik test ve deney hizmetini, yakın zamanda hizmete alacakları Ankara Kalite Kampüsü’nde uygun maliyetle sağlamak için hazırlandığını belirtti. TSE’nin, küresel uygunluk değerlendirme pazarında güçlü ve etkili bir bölgesel oyuncu olmayı hedeflediğine dikkat çekti. Sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hızla yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin, uluslararası normları belirleyen bir aktör olmasını sağlamak amacıyla önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

TSE BAŞKANI’NDAN YENİ STRATEJİLER

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yerli standart altyapısını oluşturarak, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları için ulusal standart setleri oluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. Şahin, çevre dostu üretimi teşvik eden standartların yaygınlaştırılmasının enstitünün öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve “Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayicimizin yanında yer alacak, yeni belgelendirme modelleriyle ihracat kapasitesini destekleyeceğiz.” dedi. TSE’nin, hizmet süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle zaman ve kaynak açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Gelecekte yapılacak projelerle yıllık ortalama 33 milyon liralık tasarruf sağlanacağını vurguladı. 2027’de ise ISO Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapılacağı bilgisini verdi.