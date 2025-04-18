Tse Bursa Bölge Koordinatörü Hüsrev, Kalite Ödülü Aldı

ÖDÜL TÖRENİ VE KALİTE BİLİNCİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Koordinatörü ve TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, Kalite Birliği Derneği (KALBİR) tarafından kalite bilincine sağladığı katkılar nedeniyle “Milli Duruş Beratı” ile ödüllendirildi. KALBİR’in yerli üretimi desteklemek ve milli belgelendirme sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü “Milli Ses Ver” projesi kapsamında verilen ödül, kalite alanında yerli ve milli duruşun önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

HÜSREV’İN AÇIKLAMALARI

Tören sonrasında konuşan Hüsrev, “Güçlü markalar güçlü ülkeleri oluşturur. Bu da ancak kalite ve standartlarla mümkündür. Sadece standartlara uymak değil, standartları belirleyen ülke olmak da stratejik bir hedeftir,” diye belirtti. Kalite alanındaki bu tür ödüller, hem bireylerin hem de kurumların kalite bilincinin artmasına katkı sağlıyor.