TSE, İthalat Denetiminde 5 Bin Ürün Engelledi

BAKAN KACIR’DAN TSE’DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), ithalat denetimleri çerçevesinde 5 bin ürünün Türkiye’ye girişini engellediğini açıkladı. TSE’nin 64. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, kurumun Genel Kurul Salonu’nda gerçekleşti. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’deki güçlü uygunluk değerlendirme altyapısını, girişimcilerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve ülke sınırları içindeki adil ticaretin temeli olarak gördüklerini ifade etti. “Belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleri ile çağın ihtiyaçlarına uygun standartlarla TSE, vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin destekçisi olmaya devam ediyor,” dedi.

DENETİMLERİN ETKİSİ VE YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK

Kacır, TSE’nin geçen yıl uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve rapor ile girişimcilerin ve vatandaşların güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını garanti altına aldığını vurguladı. “Sanayicilerimizin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. ‘Türk Malı’ damgasının dünya pazarlarında kaliteyle özdeşleşmesini sağladı. TSE, ithalat kontrolleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimi ile standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün Türkiye’ye girişini engelledi.” diye belirtti. Ayrıca, tüketicilerin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişiminde bu denetimlerin yerli üreticiyi haksız rekabete karşı koruyacak stratejik bir araç olduğunu da ifade etti.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Kacır, enstitünün sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıran kuruluşlar arasında yer aldığını belirterek, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sertifikasyon Sistemi ile bu bölgelerin “yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına” dönüşümünü sağladıklarını da aktardı. “Bugüne kadar çevresel sürdürülebilirliği esas alan üretim anlayışını benimseyen 17 OSB’yi ‘Yeşil OSB’ olarak tescilledik,” diyen Kacır, ürün karbon ve su ayak izi ile su verimliliği yönetimi konularında yeni standartlar ile ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlemesine katkı sunduklarını ifade etti.

TEKNOLOJİDE REKABET VE GELECEK VİZYONU

Kacır, dünyanın yeni siyasi ve ekonomik dengeler üzerinde durduğunu, ticaretin ve teknolojinin küresel stratejik rekabetin ana eksenine yerleştiğini vurguladı. Yapay zeka, enerji teknolojileri ve biyoteknoloji gibi kritik alanlarda yaşanan teknolojik üstünlük mücadelesine dikkat çekti. “Yenilikçi teknolojilerle şekillenecek geleceğin dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler, uluslararası normların, standartların ve kuralların yazıldığı masaları bu savaşın önemli bir cephesi olarak görüyor,” dedi. TSE, sunduğu standartizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle sanayinin ikiz dönüşümüne yön vermeye devam edeceğini belirtti.

TSE’NİN GÜÇLÜ VE REKABETÇİ YAPISI

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de, TSE’nin, yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yerli standart altyapısını geliştirerek sanayiye yön veren bir kurum olma hedefini sürdürdüğünü ifade etti. Çevre dostu üretimi teşvik eden standartların yaygınlaştırılması ile yeşil dönüşüme katkı sağlanmasını öncelik olarak belirtti. “Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayicimizin yanında yer alarak yeni belgelendirme modelleriyle ihracat kapasitesini destekleyeceğiz,” dedi. Ayrıca, TSE’nin kurumsal yapısını daha güçlü ve etkin bir hale getirmek için çalışmalar devam ediyor.