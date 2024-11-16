TSE Kamu Personeli Alım Başvuruları İptal Edildi

BAŞVURULARIN İPTALİ HAKKINDA

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) sözleşmeli personel alımları için lisans seviyesinde 3 farklı unvanda toplam 161 kamu personeli alımı için başvurular 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu personel alımları 148 Mühendis, 8 Kimyager ve 5 Denetçi yardımcısından oluşuyordu. Ancak, 16 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile bu başvuruların iptal edildiği bildirildi.

KPSS GÜNCELLEMESİ NEDENİYLE İPTAL

Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre, TSE sözleşmeli personel alımları için başvuruların lisans seviyesinde kabul edildiği, ancak KPSS lisans güncellemesinin yapılmış olması sebebiyle iptal edildiği ifade ediliyor. İlgili duyuruda, başvuru yapmış olan adayların haksızlığa uğramamaları amacıyla bu kararın alındığı vurgulanıyor. Bu durum, Türkiye genelinde birçok aday için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

ADAYLARIN BAŞVURULARI İPTAL EDİLDİ

Son olarak, TSE sözleşmeli personel alımları kapsamında 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuran adayların, 16 Kasım 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararla başvurularının iptal edildiği açıklandı. Adaylar için yeni bir süreç başlatılması ya da yeniden değerlendirme yapılması bekleniyor.