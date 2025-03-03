Tsinghua Üniversitesi’nden Yeni Yapay Zeka Fakültesi

YENİ FAKÜLTENİN KURULMASI

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) — Çin’in önde gelen üniversitelerinden biri olan Tsinghua Üniversitesi, yapay zeka alanında yetenek geliştirmeye yönelik bir fakülte kuracağını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklama, yeni fakültenin bu yıl yaklaşık 150 öğrenci almayı hedeflediğini belirtiyor. Yapay zekanın eğitim ve araştırma üzerindeki etkisini vurgulayacak olan fakülte, farklı disiplinlerle yapay zekayı entegre edecek.

EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRİYOR

Ayrıca, yeni fakülte yapay zeka alanında güçlü okuryazarlığa, teknik uzmanlığa ve yenilikçi becerilere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, yapay zeka odaklı yeni bir eğitim modelinin geliştirilmesinin de hedeflendiği ifade ediliyor. Tsinghua Üniversitesi’nin akademik işler ofisine göre bu alanda, yapay zeka odaklı öğretim metotlarını içeren 117 pilot kurs ve 147 ders açılarak önemli ilerlemeler kaydedildi.

YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI

Ayrıca üniversite, akıllı öğretim asistanları, ders planlama yardımcıları ve otomatik not verme sistemleri gibi yenilikçi araçlar da geliştiriyor. Bu girişimler, eğitim sürecini geliştirmeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.