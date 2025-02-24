Dünya

Tsivilyev: Yaptırımlara Rağmen Enerji Sektörü Güçlü

tsivilyev-yaptirimlara-ragmen-enerji-sektoru-guclu

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAPTIRIMLAR

Tsivilyev, Moskova’daki açıklamalarında Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın enerji alanındaki yeni yaptırımlarını ele aldı. Batılı birçok enerji şirketinin Rus pazara geri dönmeyi arzuladığına dikkat çeken Tsivilyev, “Ancak kendilerine yaptırım uygulanmasından korkuyorlar. Eğer yaptırımlar kalkarsa çok sayıda şirket pazarımıza döner.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK VE GÜVENLİK

Rusya’nın Batılı şirketlerin geri dönmesi durumunda teknolojik bağımsızlığını kaybedip kaybetmeyeceğiyle ilgili soru üzerine Tsivilyev, “Artık kaybetmeyiz. Bilim insanlarımız ve biz bu duruma güvenilemeyeceğini ve kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerektiğini anladık.” yanıtını verdi. Yaptırımların Rus enerji sektöründeki potansiyel etkilerine değinirken, “Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendik. Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz.” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK HEDEFİ

Yabancı teknolojilerin ve ekipmanların Rusya’daki prioritesinin altını çizen Tsivilyev, “Bize tüm bu teknolojilere erişimi kapattıklarında, her şeyi kendimiz geliştirmek zorunda kaldık ve şimdi teknolojik egemenliğimiz hakkında güvende hissedebiliriz.” dedi. Yeni yaptırımları uygulama konusunda AB’nin, Rusya’nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef aldığını duyurduğu bilgisi de güncel gelişmeler arasında yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Maydonoz Döner Operasyonunda 126 Tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, Maydonoz Döner restoranı aracılığıyla FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 126 kişi tutuklandı.
Dünya

Putin’den Rusya-ABD İş Birliği Mesajı

Vladimir Putin, Rusya ve ABD'nin silahlarını yüzde 50 oranında azaltma konusunda ortaklaşa bir anlaşma yapabileceğini ve Çin'in de bu sürece katılabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.