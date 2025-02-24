Tsivilyev: Yaptırımlara Rağmen Enerji Sektörü Güçlü

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAPTIRIMLAR

Tsivilyev, Moskova’daki açıklamalarında Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın enerji alanındaki yeni yaptırımlarını ele aldı. Batılı birçok enerji şirketinin Rus pazara geri dönmeyi arzuladığına dikkat çeken Tsivilyev, “Ancak kendilerine yaptırım uygulanmasından korkuyorlar. Eğer yaptırımlar kalkarsa çok sayıda şirket pazarımıza döner.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK VE GÜVENLİK

Rusya’nın Batılı şirketlerin geri dönmesi durumunda teknolojik bağımsızlığını kaybedip kaybetmeyeceğiyle ilgili soru üzerine Tsivilyev, “Artık kaybetmeyiz. Bilim insanlarımız ve biz bu duruma güvenilemeyeceğini ve kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerektiğini anladık.” yanıtını verdi. Yaptırımların Rus enerji sektöründeki potansiyel etkilerine değinirken, “Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendik. Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz.” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK HEDEFİ

Yabancı teknolojilerin ve ekipmanların Rusya’daki prioritesinin altını çizen Tsivilyev, “Bize tüm bu teknolojilere erişimi kapattıklarında, her şeyi kendimiz geliştirmek zorunda kaldık ve şimdi teknolojik egemenliğimiz hakkında güvende hissedebiliriz.” dedi. Yeni yaptırımları uygulama konusunda AB’nin, Rusya’nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef aldığını duyurduğu bilgisi de güncel gelişmeler arasında yer aldı.