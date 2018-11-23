TSK’nın FETÖ yapılanmasına darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri’nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.

FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bugün yapılan İzmir merkezli, Siirt, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Diyarbakır illerinde yapılan operasyonlarda, halen aktif olarak görevlerine devam eden astsubaylar Y.K., B.S., G.T., B.S., M.Ç., F.Ş., ile

emekli astsubay M.K.U., ihraç edilen astsubaylar E.A., M.C.K., Uzman Çavuş T.A., ile iki sivil şahıs E.A. ve S.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 7 askeri personeli yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

TRT