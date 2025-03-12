TSK’dan Atılan Teğmenlere ABB’de İş Fırsatı

ASKERLERİN İHRAÇ SÜRECİ VE YENİ İŞLERİ

Kara Harp Okulu’nun resmi mezuniyet töreni sonrası, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi. Yıldızlarını taktıkları gün ihraç edilen teğmenler İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç’ın bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayacağı öğrenildi.

ANAYASAL HAKLARI VE DESTEK

Daha önce Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olaylar sonrasında TSK’dan çıkarılan üç teğmen ile Harp Okulu’ndaki törende andımızın okunmasına ve teğmenlerin kılıç çatmasına engel olamadıkları için ihraç edilen Albay Alper Topsakal ve Yarbay Halit Türkoğlu’na sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç teğmenler için de harekete geçti. Dört teğmenin belediyede çalışmaya başlayacakları bilgisi geldi.

EBRU EROĞLU’NUN DURUMU

Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren ve devre arkadaşlarına subay andını okutan Teğmen Ebru Eroğlu’nun, mahkeme kararıyla mesleğine dönememesi durumunda hayatına İstanbul’da devam edeceği öğrenildi. Bu durum, genç subayların kariyerleri üzerindeki belirsizliğin altını çiziyor.