TSK, Dünya Kupası’na gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapmasını kapsayan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) alınan bazı kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar’da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.
Yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair karar da bugünkü sayıda yayımlandı.