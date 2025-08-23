Tsk Erkek Tüfek Takımı Avrupa 3’üncüsü

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN DUYURU

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı’nın, 300 metre Tüfek branşında Avrupa 3’üncülüğü kazandığını açıkladı. Bakanlık, 18-22 Ağustos tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü’nün bu başarısını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımız 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Danimarka’da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonasına katıldı. Erkek Tüfek Atış Takımımız şampiyonada 300 metre Tüfek branşında Avrupa 3’üncülüğü elde etti. TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımızı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

ANKARA’dan gelen bu haberde, Türk silahlı kuvvetlerinin uluslararası arenada gösterdiği başarılar dikkat çekiyor. Bu tür başarılar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası alanda da tanınırlığını artırıyor.