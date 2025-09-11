Tsk, Kararlı Duruş Ve Güçlü Kadro

GENELKURMAY BAŞKANI’NIN DURUŞU

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun devletin bekası ile milletin huzuru adına kararlı bir tutum sergilediğini belirtti. Abbas Gündüz, göreve geldiği günden bu yana ara vermeden çalışan Bayraktaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü pekiştiren bir liderlik sergilediğini vurguladı.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Gündüz, “Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun göreve başlamasından itibaren gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü ve kararlılığını gözler önüne serdi” dedi. Bayraktaroğlu’nun devletin ve milletin huzuru için ilk günden itibaren tutumunu kararlı bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Orgeneral Bayraktaroğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile tam bir uyum içinde çalıştığını belirtti.

TSK’NIN GÜCÜ

Gündüz, “Bayraktaroğlu, milletimizin gözünde büyük bir güven kaynağı” ifadesini kullandı. Her komutanın kendi alanında gösterdiği üstün başarılar sayesinde ordunun daha da güçlendiğini söyleyen Gündüz, karada caydırıcılığın, denizde mavi vatan savunmasının ve havada hakimiyetin emin ellerde olduğuna dikkat çekti. Bu güçlü birlikteliğin, dostlara güven ve düşmanlara korku verdiğini belirtti. TSK’nın bu güçlü kadrosuyla dimdik ayakta durduğunu ve her zaman milletinin hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.