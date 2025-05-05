TSK, PKK Mağarasını Tespit Etti

TSK PENÇE-KİLİT OPERASYONU KAPSAMINDA TERÖR MAĞARASI TESPİT ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi’nde yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara buldu. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla TSK’nın bölgedeki faaliyetlerine dair bilgi paylaştı.

TÜRK SILAHLI KUVVETLERİ TERÖR YUVALARINI YIKMAYA DEVAM EDİYOR

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi: “Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit etti.”

SİLAHLAR VE YAŞAM MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

Tespit edilen ve kullanılmaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.